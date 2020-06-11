البرتغالي «ماتشادو» يرحل عن الدوري السعودي

أعلن نادي التعاون رحيل مدافعه البرتغالي ريكاردو ماتشادو يوم أمس الأربعاء. وكتب في حسابه على تويتر أن إدارة النادي قدمت الشكر للبرتغالي ماتشادو بعدما قضى خمس سنوات في النادي.

وكان ماتشادو انضم للتعاون قادما من دينامو بوخارست في 2015 وكان من أهم عناصر النادي السعودي لكنه سيرحل بعد انتهاء تعاقده.

وقال التعاون إن ماتشادو البالغ عمره 31 عاما من خيرة اللاعبين خلقا وأداء ونتمنى له التوفيق والنجاح مستقبلا.

وتوقف الدوري السعودي منذ منتصف مارس آذار بسبب جائحة كوفيد-19 وهناك غموض حول مصير الموسم بينما ذكرت تقارير محلية أن الاتحاد السعودي سيعقد اجتماعا اليوم الخميس بخصوص هذا الأمر.