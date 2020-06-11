عودة «لاليغا»… اشبيلية وبيتيس يقصان الشريط بمواجهة ساخنة

يلتقي اليوم فريق اشبيلية ضد ريال بيتيس في افتتاحية استئناف الدوري الاسباني بعد توقف في الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا ، والمباراة ضمن الجولة 28 من لاليغا وستقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويحتل فريق اشبيلية المركز الثالث برصيد 47 نقطة بينما يحتل فريق بيتيس المركز الـ12 بـ33نقطة.

وتعتبر المباراة شديدة الاهمية بالنسبة للفريقين حيث يسعى فريق اشبيلية اللحاق بريال مدريد وبرشلونة والمنافسة علي لقب الدوري بينما يريد ريال بيتيس تعديل موقعه في جدول الدوري.

كما يلتقي فريق اشبيلية في المباراة القادمة ليفانتي صاحب المركز الــ13 تعتبر مباراة سهلة للفريق الاندلسي، بينما يلتقي فريق ريال بيتيس غرناطة صاحب المركز الـ9 في مباراة صعبة بالنسبة لبيتيس.