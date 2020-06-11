بلدية الخرج: ضبط عمالة مخالفة تعد الأطعمة داخل سكن خاص

أعلنت بلدية الخرج، اليوم، ضبط عمالة تقوم بتحضير أطعمة داخل سكن خاص بمدينة السيح، استعدادا لبيعها، ومصادرة كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية المختلفة.

وأعلنت البلدية تنفيذها حملة مشتركة الفرق الرقابية المختصة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية أنها سجلت مخالفات نظامية وصحية متعددة بالموقع، واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية، داعيةً إلى ضرورة تعاون المجتمع مواطنين ومقيمين، بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو حالات فيها تهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.