ترقية المهندس العثمان إلى المرتبة الثالثة عشر بأمانة الرياض

صدرت موافقة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض على ترقية المهندس إبراهيم بن حمد العثمان إلى المرتبة الثالثة عشر، ويشغل حاليًا منصب مدير الإدارة العامة التنفيذ والإشراف.

من جانبه، شكر المهندس العثمان سمو أمين منطقة الرياض على الثقة الممنوحة له، مؤكدًا بأنها ستشكل حافزًا لمضاعفة العمل والجهد في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين من خلال تطوير منظومة الأداء بما يتماشى مع برامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد العثمان أن إدارة التنفيذ والإشراف تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع الطرق التي سيكون لها الأثر الإيجابي في انسيابية الحركة المرورية في المدينة، إلى جانب تنفيذها لمشاريع المرافق البلدية، وإنارة المخططات، مبينًا أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة تلبية لاحتياجات السكان.