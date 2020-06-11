عدّاد #كورونا: المصابون  7.5 مليونا والمتعافون 3.8.. و420 ألف وفاة

ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، منذ بدء انتشاره في ديسمبر الماضي، إلى 420 ألف شخص، حسب إحصائيات موقع وورلد ميترز، صباح اليوم الخميس. فيما بلغت الإصابات 7.5 مليون إصابة في 196 بلداً، ووصلت أعداد المتعافين 3.8 مليون شخص على الأقل.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 115 ألف وفاة من أصل أكثر من 2 مليون إصابة. وشفي ما لا يقل عن 518522 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي المملكة المتحدة بتسجيلها 40597 وفاة من أصل 287.399 إصابة تليها البرازيل مع 37.134 وفاة من أصل 707.412 إصابة ثمّ إيطاليا مع 33964 وفاة (235278 إصابة)، وفرنسا مع 29209 وفيات (191185 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83.043 إصابة (3 حالات جديدة بين الاثنين والثلاثاء) تعافى منها 78.351 شخصاً.

وأحصت أوروبا 184.256 وفاة من أصل 2.057.429 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 118.900 (2.057.429 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 67.114 وفاة (1.360.947 إصابة)، وآسيا 19.996 وفاة (712.983 إصابة) والشرق الأوسط 10.715 وفاة (491.006 إصابة) وأفريقيا 5354 وفاة (197.823 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8648 إصابة).