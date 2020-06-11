إغلاق 80 منشأة تجارية ومصادرة قرابة 2289 كيلو منتجات غذائية فاسدة منذ مطلع شوال بتبوك

تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لمدن ومحافظات المنطقة، تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة أبناء المنطقة والمقيمين فيها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.

وأوضحت “الأمانة”، أن الفرق الميدانية قامت خلال الفترة من 01 – 19 شوال 1441هـ بتنفيذ 6156 زيارة وجولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، شملت 6089 جولة نفذها المراقبون الصحيون، و76 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.

وأضافت أمانة تبوك أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد 1110 مخالفات للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع, مبينة أن المخالفات شملت الإخلال بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى مزاولة أنشطة غير مستثناة، ومزاولة نشاط خارج ساعات العمل المحددة في التصريح.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية صادرت 2289 كيلوجرام من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، إما لسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها وإما مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الصحية, كما أجرت 1570 جولة للإصحاح البيئي في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، ورفع ما يفوق 23404٫5 أطنان من المخلفات، والقيام بـ 3219 جولة لأعمال النظافة، وإصدار 397 شهادة صحية.

ونوهت أمانة تبوك بأن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط، مشددة على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة الجميع.