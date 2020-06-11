مصر.. عودة حركة السياحة وفتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا بدءًا من أول يوليو

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، تخفيف إجراءات حظر التجول وعودة الحياة تدريجيًا على خلفية جائحة كورونا.

وقررت الحكومة المصرية، استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا اعتبارا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء 30 يونيو، ومد عمل المحلات العامة لمدة ساعة لينتهى العمل بها في السادسة مساء بدلا من الخامسة مساء، استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة حتى نهاية الشهر الحالي.

كما قررت الحكومة المصرية، السماح للنوادى الرياضية بتلقى اشتراكات أعضائها اعتبارًا من 15 يونيو الجاري وحتى 30 يونيو، دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا للموقف الصحى واتباع إجراءات الوقاية، فضلًا عن عودة حركة السياحة والطيران في المحافظات السياحية الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو.