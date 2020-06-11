حال تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونيا.. “الجوازات” تعلن شرطا رئيسيا للمراجعة بمقراتها

دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر منصتي أبشر ومقيم.

وأشار إلى أنه في حال تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونياً يتم توثيق الملاحظة وإرسال طلب تنفيذ الخدمة عبر خدمة “الرسائل والطلبات” المتاحة من خلال منصة أبشر، لتفادي الوقوع في الغرامات المترتبة على التأخير، وعند تعذر تنفيذ الطلب والحاجة لمراجعة إدارات الجوازات يتم تسجيل “موعد إلكتروني” عن طريق خدمة المواعيد الإلكترونية بمنصة “أبشر” لمراجعة مقار إدارات الجوازات مع ضرورة التقيد التام أثناء الزيارة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للجوازات أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الحصول على المواعيد الإلكترونية من خلال زيارة الصفحة الرئيسة لمنصة “أبشر” على شبكة الإنترنت (وليس عن طريق التطبيق) واتباع الخطوات التالية:

-تسجيل البيانات المطلوبة للمستفيد من الخدمة

-اختيار جوازات المنطقة المطلوبة وتحديد الفرع

-تحديد نوع الخدمة المطلوبة

-اختيار وقت المراجعة من جدول المواعيد.

وأكد النقيب العتيبي على جميع المستفيدين من خدمات الجوازات التي تقتضي الحاجة مراجعتهم إدارات وشعب الجوازات بضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة باستخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، والحفاظ على مسافات التباعد الجسدي داخل مقار الجوازات طوال فترة المراجعة.