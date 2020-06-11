بدء أعمال مشروع “الرياض الخضراء” وتنفيذ شبكات الري باستخدام المياه المعالجة

أطلقت الهيئة الملكية لتطوير الرياض، أعمال تنفيذ مشروع الرياض الخضراء الذي يعد واحدًا من مشروعات الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في السابع من جمادي الآخر 1440.

ويتواءم المشروع مع أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الوصول إلى مجتمع ينبض بالحياة، فضلًا عن تصنيف 3 مدن سعودية من بين أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.

ويستهدف مشروع الرياض الخضراء، زراعة 7.5 مليون شجرة خلال 10 سنوات، بالإضافة إلى رفع مساحة المسطحات الخضراء من 1.5 : 9.1% عام 2030، ما يعادل نحو 541 كيلو متر مربع.

وسيساهم المشروع في خفض درجة الحرارة 1.5 : 2 مئوية خلال الصيف على مستوى المدينة، وخفض درجات الحرارة ما بين 8 : 15 درجة من وهج الحرارة المنعكسة من باطن الأرض ضمن مناطق التشجير المكثف، إلى جانب دورها في تحسين جودة الهواء في المدينة عبر تخفيض ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 3 : 6%.