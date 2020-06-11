تعليم عسير توجه بإغلاق الحضانات الذاتية

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بإغلاق جميع الحضانات الذاتية التي تم افتتاحها مسبقا من قبل الإدارات والمكاتب والمدارس والروضات الحكومية والأهلية) وتسليمها للمشغل الرسمي.

جاء ذلك في تعميم وجه المدير العام للتعليم في منطقة عسير لجميع الإدارات والأقسام والوحدات والمدارس، وتضمن التعميم إغلاق جميع الحضانات الذاتية التي تم افتتاحها مسبقا من قبل الإدارات والمكاتب والمدارس والروضات الحكومية والأهلية ) وتسليمها للمشغل الرسمي بناء على ما يرد من إدارة الطفولة المبكرة.

على أن تقوم إدارة الطفولة المبكرة ومشرفات القيادة المدرسية بالمتابعة، واتخاذ الإجراء اللازم حيال مخالفة ما ورد ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.