عاجل.. تكليف “عقارات الدولة” للنظر في طلبات التملك التي تقدم من ذوي الشأن

فع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بتكليف الهيئة العامة لعقارات الدولة للنظر في طلبات تملك العقارات التي تقدم من ذوي الشأن.

وأوضح أن الموافقة الكريمة تأتي تأكيداً على رعاية الدولة وحمايتها للملكية الخاصة والعامة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستضع الآليات والقواعد اللازمة لتنفيذ مقتضى الموافقة، وستعلن عبر القنوات الرسمية لها عن كيفية تقديم الطلبات بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وأفاد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن الطلبات ستشمل أي طلب تملك عقار لم يسبق الفصل فيه بحكم نهائي، منوهاً أن الهيئة لن تنظر في طلب تملك العقار متى ما كان في موقع لا يجوز اكتساب الملكية فيه شرعاً أو نظاماً، أو نفت المصورات الجوية وجود إحياء فيه، أو تعارض مع المخططات التنظيمية، أو كان مخالفاً لأمر المنع الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.