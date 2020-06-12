4 أغسطس موعدًا لعودة استئناف مسابقات كرة القدم للموسم 2019-2020

ثمن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجهود غير المسبوقة والمثمرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وعد المجلس خلال اجتماعه الذي عقد عن بعد أمس أن هذه الجهود تأكد حرص حكومتنا الرشيدة على صحة المواطن والمقيم، سائلين الله عز وجل أن يرفع عن وطننا هذه الجائحة.

وأوضح أنه وبناءً على قرار وزارة الرياضة بالسماح بعودة النشاط الرياضي، وبالنظر إلى المواعيد المحددة من الاتحاد الآسيوي لاستئناف المسابقات الآسيوية وكذلك تحديد موعد استئناف تصفيات كأس العالم 2022 فقد قرر تحديد الرابع من أغسطس المقبل موعدًا لعودة استئناف مسابقات كرة القدم للموسم 2019-2020.

وأشار الاتحاد في بيان له عقب الاجتماع أنه سيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد مواعيد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020.

كما سيتم التنسيق مع الأندية لعودة التدريبات اعتبارًا من تاريخ 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020 وذلك استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي وفق بروتوكول طبي وإجراءات احترازية مشددة.

وأبان الاتحاد أنه قرر استئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية لتحديد البطل والصاعدين والهابطين حسب لائحة المسابقات، وعدم استكمال تصفيات الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية مع تصعيد الأندية الثمانية المتنافسة وزيادة أندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل من 24 إلى 28 فريق.

كما أعلن المجلس أنه بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات حول مسابقات الفئات السنية، فقد تم اعتماد إلغاء بطولات الدوري الممتاز للفئات السنية غير المنتهية دون تحديد بطل أو هبوط ، واعتماد نتائج وترتيب بطولات الفئات السنية المنتهية وتثبيت البطل والفرق الصاعدة والهابطة، وإلغاء بطولات المملكة للفئات السنية دون تحديد بطل، وتصعيد الفرق من الدور الذي توقفت فيه المسابقة مع استكمال المباراتين المؤجلتين لتحديد المتأهل الأخير، وزيادة أندية مسابقات الفئات السنية ، وزيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة تبديلات خلال فترة استئناف المسابقات حسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.