هطول أمطار رعدية بمكة المكرمة وجازان وعسير والباحة #صباح_الخير #يوم_الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة.

فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة تشمل منطقتي الرياض والدمام.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.