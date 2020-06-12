تويتر تصفّع #أردوغان بإيقاف 7340 حساب تروج له

وجهت إدارة تويتر صفعة جديدة لتركيا ونظامها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وأعلنت وقف 7340 حساب تم استخدامها لتضخيم الروايات السياسية لحزب العدالة والتنمية كما أظهرت هذه الحسابات جميعها دعمًا قويًا للرئيس أوردوغان.

وأعلنت تويتر أنها أوقفت بالفعل شبكة حسابات لعدة دول بشكل منفصل (روسيا – الصين – تركيا) ومن ضمنها 7340 حساب تم استخدامها لتضخيم الروايات السياسية لحزب العدالة والتنمية كما أظهرت دعمًا قويًا للرئيس أوردوغان.

وقالت في توضيح نشرته : نحن نكشف عن عمليات معلومات جديدة مرتبطة بأرشيفنا العام – وهو الوحيد من نوعه في الصناعة من جمهورية الصين الشعبية (PRC) وروسيا وتركيا ، تمت إزالة جميع الحسابات والمحتوى المرتبط بها.