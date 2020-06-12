تفاصيل #الوظائف_الشاغرة في برنامج يسر للتعاملات الالكترونية

أعلن برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس من خلال برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

منسق تدريب ‎ – الرياض – للرجال:

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

الفرص المتاحة: 3

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / موارد بشرية ولايشترط توفر الخبرة.

مهندس قاعدة بيانات ‎- الرياض – للرجال والنساء:

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

الفرص المتاحة: 3

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / هندسة حاسب ولايشترط توفر الخبرة.

أخصائي أمن بيانات ‎- الرياض – للرجال والنساء:

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

الفرص المتاحة: 2

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تقنية المعلومات ولايشترط توفر الخبرة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://www.taqat.sa/c/portal/layout