رابطة الدوري الإسباني تهدد اللاعبين: العزل الاختياري أو الحجر إجباريًّا

حذرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اللاعبين من إخضاعهم للحجر الصحي، إذا لم يلتزموا بالضوابط المفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعزل المنزلي الاختياري.

وجاء تحذير الرابطة بعد أن شارك مدافع برشلونة، نيلسون سيميدو، في تجمع عائلي في بلدة كاستيلديفيلس مطلع هذا الأسبوع، وانضم أربعة لاعبين في فريق أشبيلية إلى حفل شواء.

وقال رئيس الرابطة، خافيير تيباس، إنه “يمكن أن يعيش لاعبو كرة القدم في إسبانيا سوياً في الحجر الصحي إذا استمر خرق بروتوكول التعامل مع كورونا”.

واستأنفت منافسات الدوري الإسباني نشاطها، أمس الخميس، بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب الوباء، ولكن في مكالمة عبر “زوم” مع وسائل الإعلام العالمية، حذر تيباس اللاعبين من أنهم قد يضطرون لعزلهم معاً لتفادي المزيد من الاختراقات.

وقال تيباس: “إذا استمر اللاعبين في فعل هذا سندرس عزلهم إلزامياً”. وأضاف: “نريد فعل هذا ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية رأينا أن الأندية تتبع البروتوكولات، ولكن إذا بدأنا مشاهدة ثلاثة أو أربعة لاعبين في كل نادي يخالفون القواعد، لن يكون لدينا أي علاج باستثناء العزل الجماعي”.

وتابع : “نتمنى ألا نضطر لهذا، ولكن إذا استمر الناس في الذهاب لحفلات الشواء والحفلات ربما نضطر لهذا. أظهرت رابطة الدوري ثقة كبيرة في اللاعبين من خلال عدم تركيزهم معا، لذلك، برجاء أعيدوا هذه الثقة، ولا تخالفوا القواعد، حيث أن هذا يضر الرابطة وصحة الناس بشكل عام”.