روسيا: تعديلات دستورية تبقي بوتين رئيسًا حتى 2036.. والحكومة “ترشو” الناخبين

أعلنت الحكومة الروسية أنها ستقدم قسائم شراء للمشاركين في استفتاء على تعديلات دستورية، تسمح للرئيس، فلاديمير بوتين، بالبقاء في الحكم حتى 2036. وهو ما اعتبره منتقدون “رشوة انتخابية”.

ومن المقرر أن يصوّت الروس في 25 يونيو الجاري، وفي الأول من يوليو المقبل، على تعديلات دستورية تسمح لبوتين، الذي يتولى السلطة منذ أواخر 1999، بالبقاء رئيسا لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات بدلا من التنحي في 2024.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أليكسي نيميريوك وهو مسؤول في موسكو قوله إن مليوني قسيمة بقيمة إجمالية عشرة مليارات روبل (144 مليون دولار) ستُمنح للسكان لاستخدامها في متاجر ومطاعم.

وأضاف أنها ستُعطى للمشاركين في الاقتراع بموسكو وإن المال سيساعد في تنشيط الطلب بعد رفع إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا بصورة كبيرة هذا الأسبوع. لكن منتقدين وصفوا هذا الإجراء بأنه طريقة تقليدية لجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع.