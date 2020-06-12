“إياتا”: قاعدة بيانات لوثائق السفر وإجراءات #كورونا في المطارات

أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (ياتا) على الإنترنت خريطة عالمية تفاعلية مجانية، لتزويد المسافرين بأحدث الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المتخذة في كل بلد، وقاعدة بيانات تحتوي على معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة السفر الدولي.

ويتم تحديث ومراجعة هذه البيانات أكثر من ٢٠٠ مرة يومياً، لمواكبة الوضع الديناميكي سريع التغير في فرض قيود السفر ورفعها واختلافها بناء على جنسية المسافر وبلد إقامته.

واتخذ الاتحاد الدولي هذه الخطوة في ظل استعداد صناعة الطيران لاعادة التشغيل بأمان، واحتياج المسافر لمعرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية القائمة.