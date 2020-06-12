كورونا يتسلل إلى مجلس الأمة الكويتي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي، إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا، مشيرة إلى إرجاء فحص طبي للمخالطين للحالة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الأمة، عبر حسابه على موقع تويتر، إصابة مخرج يعمل في مبناه بفيروس كورونا، وأنه يجري التنسيق مع الفريق الطبي لفحص الموظفين المخالطين له.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 849 حالة من فيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 24137 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 609 حالات إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34,432 حالة.