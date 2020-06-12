هيئة التقويم: رصدنا حالات غش ونشر للأسئلة بمواقع التواصل.. وسنحاسب المخالفين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن 203 آلاف طالبًا وطالبة أجروا الاختبار التحصيلي عن بُعد، بنسبة 92% من إجمالي المسجلين، بينما تخلف 16207 آخرون، أو واجهتهم مشاكل تقنية.

وقالت الهيئة إنه، في الاختبار التحصيلي في المقرات المحوسبة، بلغ عدد الطلبة المسجلين لأول يومين 16082 طالبًا وطالبة، أجرى الاختبار منهم 13681، بنسبة حضور بلغت 85%، وتغيب 2401.

وأكدت الهيئة استيعابها جميع الطلبة في الفترة الثانية من الاختبار التي تستمر حتى ٢٩ من شهر يونيو الجاري.

وقالت الهيئة إنها التزمت بتوفير الاختبار لجميع الطلبة، ومنحهم الفرصة للاختيار بين إجرائه عن بعد، أو في المقرات المحوسبة، إضافة الى مقرات أخرى وفرتها الجامعات الحكومية وإدارات التعليم في ضوء دعم وزارة التعليم لتطبيق الاختبار التحصيلي وتوفير جميع الخيارات للطلبة وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة وبروتكولات وزارة الصحة.

وأوضحت الهيئة أن ظاهرة الغش متوقعة في الاختبارات عن بعد، وقد رصد نظام الذكاء الاصطناعي والمراقبة التقنية جميع المخالفات، مشيرة أنها ستكشف عن عدد حالات الغش عند إعلان النتائج وستتعامل معها بحزم تام وفق اللوائح التي أقرَّ بها الطالب والطالبة عند التقدم لطلب الاختبار، ومن ثم سيتم إلغاء اختبارات الطلاب المخالفين، أما حالات التصوير ونشر نماذج الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصدها وتحديد ناشريها واستخراج هوياتهم الوطنية، وسيتم إحالتها للجهات المختصة، حيث تندرج تلك المخالفات تحت نظام الجرائم المعلوماتية.

وأكدت الهيئة أن الاختبارات عن بعد لم يكن حلاً لمشكلة طارئة؛ في ظل مواجهة أزمة كورونا وسلامة وأمن الطلبة فحسب، بل كان خيارًا إستراتيجيًا، أثبت كفاءته، وتجربة سعودية رائدة، من حيث عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات بسهولة ويسر، مؤكدة في ذات السياق إلى تواصل بعض المؤسسات والنظم التعليمية من خارج المملكة مع الهيئة للتعرف على المبادرة وعوامل نجاحها والدروس المستفادة منها، وستعقد الهيئة في وقت لاحق ندوة إفتراضية للخبراء الوطنيين والدوليين لاستعراض جوانب المبادرة.