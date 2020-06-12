وزارة الدفاع: فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد للخريجين الجامعيين

أعلنت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1442هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية.

وقالت اللجنة، في بيان، إن التسجيل يبدأ من يوم الأحد الموافق 1441/10/22هـ الساعة 10:00 صباحاً، وينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 1441/10/29 هـ.

وأضافت: على الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) (https://afca.mod.gov.sa) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

وأشارت إلى أن فتح باب القبول والتسجيل للعام 1442هـ ، لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم إعلانه في وقت لاحق.