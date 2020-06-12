“الغذاء والدواء” تسحب تشغيلات عدة من مستحضر تسبب تسمم غذائي

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تشغيلات عدة من مستحضر “Priorin N” من إنتاج شركة باير بسبب احتوائه على بكتيريا Bacillus Cereus المسببة للتسمم الغذائي.

وأوضحت الهيئة، أنها تلقت بلاغات تفيد بوجود رائحة كريهة في بعض تشغيلات المستحضر وبعد التحقق من البلاغات وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، أثبتت النتائج أن عددًا من التشغيلات غير مطابقة للمواصفات الفنية وتبين تلوثها ببكتيريا Bacillus Cereus المسببة للتسمم الغذائي، وهي التشغيلات التي تحمل أرقام SA103 وSA104 وSA106 وSA099.

ودعت الهيئة، المستهلكين، إلى عدم استخدام التشغيلات المذكورة أعلاه حال توفرها لديهم، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب التشغيلات من الأسواق ومنع تداولها.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.