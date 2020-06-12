متابعون في تويتر يهاجمون الكهرباء بعد الانقطاعات… من يتحمل خسائرنا؟

هاجم متابعون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، شركة الكهرباء بسبب استمرار انقطاع التيار في مناطقة بالباحة وبيشة والقنفذة.

وتساءل المتابعون، في رد على تغريدة لشركة الكهرباء بشأن عملها على إعادة التيار في مناطق الانقطاعات، بشأن من يتحمل الخسائر وقيمة دفع الفواتير؟.

وقال أحد المتابعين “فايدتكم تقطعون الكهربا وتلسعون بالفواتير، وجايين يعتذرون، ومين يتحمل التكلفة والخسائر”.

ورغم وعود الشركة في وقت سابق بإصلاح الأعطال، إلا أن متابعين أكدوا استمرار انقطاع التيار في المناطق المذكورة.

وقالت إحدى المغردات “أتمنى تجدون حلا جذريا للمشكلة لأنها تتكرر كل فترة لا فائدة من الحلول المؤقتة، في أطفال وكبار فالسن وذوي احتياجات خاصة يتأذون أضعاف أذيتنا من هالساعات الطوال في عز حرارة الصيف”.