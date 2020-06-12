لبنان.. انهيار الليرة يشعل احتجاجات عارمة.. والحكومة تتخذ قرارات لإنقاذ العملة

وسجّلت الليرة اللبنانية في السوق السوداء انخفاضاً غير مسبوق أمام لامس عتبة الخمسة آلاف، وفق ما أفاد صرافون وكالة فرانس برس،في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع.

وتعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حداً للأزمة المتمادية، في وقت تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف.

قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إن الحكومة تعكف على خطوات اليوم الجمعة لتعزيز عملة البلاد الليرة المنهارة، بهدف وصول سعر الليرة مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين ثلاثة آلاف و3200، ولم يحدد برى، ما الخطوات التى ستُتخذ لكنه قال إن تأثيرها لن يظهر قبل يوم الاثنين.