خلال 40 زيارة تفتيشية.. ضبط مخالفات لنظام العمل والإقامة بالرياض

قامت إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد والتنمية البشرية بالمنطقة مساء أمس بحملة مشتركة مع إدارة الضبط الميداني على عدد من المنشأت باختلاف أنشطتها للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءت الصحية والوقائية لحماية العاملين في مكان العمل من تفشي وانتشار فايروس كورونا الجديد حيث اشتملت الحملة على 40 زيارة وأسفرت عن ضبط مجموعة من المخالفات لنظام العمل والإقامة والانذارات.

وأشار عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض إلى أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة، مؤكدا استمرار حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من إلتزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي على أنه ووفقا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل مامن شأنه الضرر بالوطن والمواطن.