مقتل قيادي بارز من “مرتزقة تركيا” في سرت الليبية

أفادت تقارير إعلامية ليبية، الجمعة، بمقتل أحد القادة البارزين في صفوف المرتزقة السوريين بمحيط مدينة سرت الليبية.

ووفقا لموقع بوابة أفريقيا الليبي الإخباري، فإن السوري سامر الأطرش، وكنيته أبو يعرب الأثري، المنتمي إلى جبهة النصرة، الذي وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت، في غارة للجيش الليبي على قوات الوفاق.

وأضاف أن أبو يعرب هرب منذ أعوام إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، في إدلب، وانتقل منها إلى ليبيا للقتال مع ميليشيات الوفاق، ضمن المرتزقة السوريين التي تنقلهم تركيا إلى طرابلس.

وكانت تقارير صحافية أشارت، الخميس، إلى العثور على جثته والتأكد من هويته بعد الاطلاع على أوراقه الثبوتية.