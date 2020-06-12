حصة المملكة في سوق النفط تتجه لأعلى مستوى منذ الثمانينات

أفاد تقرير لـ”جيه.بي مورغان” بأن حصة المملكة العربية السعودية في سوق النفط تتجه للارتفاع بالعقد الجاري لأعلى مستوى لها منذ الثمانينات.

فيما انخفضت أسعار النفط أكثر من 40% منذ بداية العام الحالي بعد انهيار غير مسبوق في الطلب، ما دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليون دولار بنهاية العقد بحسب جيه.بي مورغان.

وقال كريستيان مالك المحلل لدى جيه.بي مورغان، إن أزمة الاستثمار ستؤدي إلى فاقد في الإنتاج سيدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولاراً للبرميل في غضون عامين، وفقا لرويترز.

وأضاف كريستيان مالك “السعودية ستصبح في صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأميركي ومن خارج أوبك”.

وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الصخري 17 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العقد الجاري.

ويتوقع جيه.بي مورغان أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه دول أوبك في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.

وبينما انخفضت حصة أوبك السوقية من ذروة عند 39% من إجمالي إمدادات النفط في 2016 إلى 33 بالمئة في 2020-2021، يتوقع البنك أن تستعيد المنظمة حصتها السوقية عند نحو 40% بحلول 2025.

وقال مالك إن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6% في 2020 إلى 15% على مدى الفترة وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.