ميسي: “أريد لعب كرة القدم مجدداً”

أطلق لاعب فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تصريحات قبل 24 ساعة من استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فترة راحة لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال ميسي قبل المواجهة التي تجمع برشلونة ومايوركا غداً السبت: “مثل كل اللاعبين، أريد لعب كرة القدم مرة أخرى”.

وفي مقطع فيديو من قبل الشركة الرياضية المصنعة للأدوات الرياضية “أديداس”، قال ميسي إن لعب كرة القدم بمثابة هبة. وأضاف ميسي: “ربما يعد أكثر الكؤوس أهمية هو إدخال السعادة إلى قلوب الجميع. والآن بعودة كرة القدم، أنا مستعد للحصول على هذا الكأس مرة أخرى”.