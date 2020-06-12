بسبب مواقفها من تدخل تركيا.. نائبة تونسية تتلقى تهديدات بالقتل

كشفت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى، اليوم، عن تلقيها تهديدات بالقتل، بسبب مواقفها من التدخل التركي.

وقال إن هناك “مؤامرة” تحاك ضدها من قبل سياسيين في البلاد لأجل الانتقام منها، بعدما قادت جهودا لأجل محاسبة رئيس البرلمان، راشد الغنوشى، على تدخله فى سياسة تونس الخارجية.

وعرضت موسي، فى ندوة صحفية بالبرلمان التونسى، تسجيلا صوتيا مثيرا بين النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو والنائب عن حركة النهضة بشر الشابى.

وأوردت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن النائبين البرلمانيين تحدثا عنها وأشارا إلى تقديم شكوى ملفقة ضدها، لأجل توريطها في تهمة إرهاب، بعدما صارت تزعج تنظيم الإخوان.

وأضافت عبير موسي في تصريحات للصحفيين إن هناك “تقاربا ووفاقا على الإضرار بي وتلفيق تهمة في الإرهاب وهذا يراد منه إسكات صوت عبير موسى وصوت الحزب الدستوري الحر، وإزاحة الحزب وعبير موسى من المشهد السياسي بأساليب ملتوية عبر تلفيق التهم وعبر توظيف المؤسسة القضائية”.