مصادرة 817 كجم من الخضروات والفواكه بمكة

‏⁧واصلت ⁧‫الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ ممثلة في ⁧‫بلدية الشوقية الفرعية‬⁩ الجولات الرقابية على الباعة الجائلين أسفر عنها مصادرة وتسليم817كجم خضروات و ورقيات وفواكه لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من صلاحيتها وإتلاف 40 كجم خضروات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتواصل أمانة العاصمة النقدسة حملاتها الرقابية حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين ورغبة منها في التأكدعلى سلامة الأطعمة والمواد الاستهلاكية والأغذية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآتالغذائية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.