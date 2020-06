الخطوط السعودية: تشغيل رحلات الطيران بين جدة وحائل

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، الجمعة، بدء تشغيل رحلات الطيران الداخلية بين جدة وحائل، ابتداء من يوم 15 يونيو الجاري.

وقالت الشركة، عبر حسابه على تويتر، إن الرحلات التي أُعيد تشغيلها، الرياض وجدة والدمام وأبها وتبوك والمدينة المنورة، والقصيم ونجران، وحائل وعرعر والطائف، والجوف والباحة وبيشة وشرورة.

ℹ سيتم تشغيل الرحلات بين #جدة و #حائل إبتداءً من 15 يونيو

ℹ Flights between #Jeddah and #Hail starting from 15 June

للحجوزات|For Bookings:

🔗 https://t.co/Qsy6k4npzD#رحلة_آمنة#نعود_بحذر#الخطوط_السعودية#SAUDIA pic.twitter.com/pAm0yMZswh

— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) June 12, 2020