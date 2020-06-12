ترامب لرجال الشرطة: إياكم وخنق الأمريكيين

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات التي تنفذها الشرطة في مختلف الولايات، لتجنب ما حدث مع المواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي قتل على يد شرطي بطريقة الخنق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى تصريحات لـ”فوكس نيوز”، إنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين قادة البنتاجون الأمريكي حول الاحتجاجات التي تشهدها الولايات الأمريكية، في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، على يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينيابوليس، وأضاف الرئيس الأمريكي، الفيديو الذي تم تداوله لخنق جورج فلويد، من قبل أحد رجال الشرطة، قد شكل لى 8 دقائق من الرعب والعار، لما حمله من عنف وعنصرية، مشيرا إلى أنه إذا لم يقم رئيس بلدية سياتل جيني دوركان بإنهاء الفوضي التي اجتاحت المدينة فإنه سيقوم بذلك على الفور.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه تسلم من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جيشا قديما، مشيرا إلى أنه جعله قويا وعظيما بتقديم الدعم الكامل له.