يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

تأهل فريق يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا رغم التعادل السلبى أمام ضيفه ميلان، فى المباراة على ملعب “يوفنتوس آرينا” فى إياب نصف نهائى المسابقة.
وتعد هذه المباراة الأولى التي تقام في إيطاليا بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين التى أقيمت على ملعب “سان سيرو” قد انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، حيث سجل الكرواتى أنتى ريبيتش للروسونيرى، وتعادل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لليوفى فى الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء ليتأهل اليوفى بأفضلية التسجيل خارج الديار.
وأهدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لليوفى فى الدقيقة 15، ارتطمت بأسفل القائم الأيمن لدوناروما حارس ميلان، بعد أن تم احتساب الركلة بعد العودة لتقنية الفيديو التى أثبتت وجود لمسة يد على مدافع الروسونيرى. وتعرض الكرواتى أنتى ريبيتش مهاجم ميلان للطرد فى الدقيقة 17 بعد تدخل عنيف على البرازيلى دانيلو.
وسيواجه يوفنتوس فى المباراة النهائية، الفائز من مجموع نتيجة مبارتى نابولى وإنتر ميلان، حيث سيقام لقاء الإياب بين الفريقين غدا السبت على ملعب “ساو باولو”، حيث حقق نابولى الفوز ذهابا خارج ملعبه بهدف دون رد أحرزه الإسبانى فابيان رويز. وستقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا يوم 17 يونيو الجارى بملعب “الأولمبيكو” فى العاصمة روما.