يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

تأهل فريق يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا رغم التعادل السلبى أمام ضيفه ميلان، فى المباراة على ملعب “يوفنتوس آرينا” فى إياب نصف نهائى المسابقة.

وتعد هذه المباراة الأولى التي تقام في إيطاليا بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين التى أقيمت على ملعب “سان سيرو” قد انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، حيث سجل الكرواتى أنتى ريبيتش للروسونيرى، وتعادل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لليوفى فى الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء ليتأهل اليوفى بأفضلية التسجيل خارج الديار.

وأهدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لليوفى فى الدقيقة 15، ارتطمت بأسفل القائم الأيمن لدوناروما حارس ميلان، بعد أن تم احتساب الركلة بعد العودة لتقنية الفيديو التى أثبتت وجود لمسة يد على مدافع الروسونيرى. وتعرض الكرواتى أنتى ريبيتش مهاجم ميلان للطرد فى الدقيقة 17 بعد تدخل عنيف على البرازيلى دانيلو.

وسيواجه يوفنتوس فى المباراة النهائية، الفائز من مجموع نتيجة مبارتى نابولى وإنتر ميلان، حيث سيقام لقاء الإياب بين الفريقين غدا السبت على ملعب “ساو باولو”، حيث حقق نابولى الفوز ذهابا خارج ملعبه بهدف دون رد أحرزه الإسبانى فابيان رويز. وستقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا يوم 17 يونيو الجارى بملعب “الأولمبيكو” فى العاصمة روما.