السودان: طرد 432 معلمًا “إخوانيا” من المناصب العليا

قررت وزارة التربية السودانية إعفاء ٤٣٢ معلماً من وظائف عليا بالوزارة وسلك التعليم في ولاية النيل الأبيض، فى إطار حملات إزالة التمكين لمنسوبي النظام السابق.

وكشف الأستاذ إبراهيم سقيدة مقرر لجنة المعلمين بالولاية عن خطة عمل طموحة تنفذها لجنة المعلمين لإزالة التمكين وصلت نسبتها حتى الآن إلى١٧٠ معلماً فى المرحلة الأولى، و١٦٢ في المرحلة الثانية، وتعنى الإزالة بإعفائهم عن مناصبهم التي كانوا يشغلونها مثل مدراء إدارات وزارة التربية ومدراء التعليم بالمحليات والوحدات الادارية، وكذلك مدراء المدارس والموجهين وكافة المناصب الإدارية والفنية، وإرجاعهم للعمل كمعلمين عاديين أو موظفين لأنهم جاءوا لهذه المناصب عبر التمكين الحزبي وليس المؤهلات.

وأوضح سقيدة أن عمل اللجنة بدأ منذ فبراير الماضي من خلال عملية الإحلال والإبدال للمناصب في السلك التعليمي وإعداد ترشيحات مبنية على الكفاءة والاشتراطات المهنية الصارمة لشغل هذه المناصب.

وتابع بأن عمل إزالة التمكين تشرف عليه لجنة المعلمين والمدير العام للوزارة، وأنه قطع شوطاً كبيراً تجاوز نسبة ٧0٪، والنسبة المتبقية ستتم خلال عشرين يوماً فقط.