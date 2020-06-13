“كارلوس إدواردو” على رادار أهلي جدة

منح المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني لفريق أهلي جدة الضوء الأخضر لإدارة النادي بشأن إتمام التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب خط وسط الهلال والذي

ينتهي عقده مع الهلال بنهاية يونيو الحالي ولم يتوصل لاتفاق نهائي مع ناديه.

وشرع مسؤولو الأهلي في مفاوضات مباشرة خلال الساعات الماضية مع وكيل أعمال اللاعب للوصول إلى نقاط اتفاق نهائية لتمثيل اللاعب للفريق الأول بدءا من منافسات الموسم المقبل حسبما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” بموقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها أن هناك نقاط خلاف أولية بين الطرفين ، تتضمن طلبات للاعب من قبل وكيل أعماله حيث يتمسك براتب سنوي يبلغ 5ر5 مليون دولار ، تشمل راتبه ودفعات عقده الاحترافي مع النادي وعمولة وكيل أعماله ، بالإضافة لمدة العقد الذي يطالب بأن تكون ثلاث سنوات.

ويرى الأهلي أن المبلغ المالي المطلوب مبالغ فيه خاصة في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية للأندية بسبب جائحة فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها على جميع الأندية المحلية والخارجية.

بالإضافة لمدة العقد المطلوب، ويرى الأهلي أن يكون العقد الاحترافي مع اللاعب لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وأكد المصدر للصحيفة أن جميع هذه الأمور الخلافية يمكن تجاوزها من خلال المفاوضات الجارية، في حال كانت هناك رغبة صادقة من الطرفين لإتمام هذا التعاقد بشكل رسمي.