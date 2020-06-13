استنفار طبي وإداري في النصر استعداداً لمباريات الدوري السعودي

دخل الجهازان الطبي والفني بنادي النصر السعودي في حالة استنفار قصوى بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عودة المنافسات الرياضية في الرابع من آب/أغسطس المقبل.

وبدأ الجهاز الطبي التواصل مع جميع اللاعبين للاطلاع على حالاتهم الطبية،مع توصيات خاصة للخماسي عمر هوساوي وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد وخالد الغنام والحارس الأسترالي براد جونز بإجراء فحوص طبية، والتأكد من تعافيهم بشكل تام من الإصابات التي تعرضوا لها قبل تعليق النشاط الرياضي.

وكان عمر هوساوي وعبد الله مادو وبراد جونز خضعوا لعمليات جراحية منذ بداية إيقاف المنافسات الرياضية وحسب الجدول الطبي التأهيلي الخاص بهم ، فإنهم جاهزون بشكل تام للدخول في التدريبات.

ويتابع الجهاز الطبي أيضا حالة اللاعب فراس البريكان الذي أجرى يوم الثلاثاء الماضي عملية جراحية لتحرير وتر العضلة الضامة.

ويتغيب البريكان عن تدريبات فريقه قرابة شهر ليعود بعدها بشكل تدريجي للتدريبات وتوقع أن يكون جاهزا لدى عودة المسابقات الرياضية.

كما يبحث الجهاز الإداري للفريق عن أفضل السبل لعودة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا والمحترفين البرازيليين بيتروس ومايكون والمغربي نور الدين أمرابط من هولندا والنيجيري أحمد موسى من نيجيريا.