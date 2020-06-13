ببيانات وهمية.. 1300 شركة طبية صينية “خدعت” السلطات الأمريكية

أظهر تقرير نشرته “Wall Street Journal” بأن أكثر من 1300 شركة صينية موردة للمستلزمات الطبية للولايات المتحدة سجلت بيانات وهمية.

وأضافت البيانات بأن هذه الشركات تورد معدات طبية وأدوات وقائية مثل الكمامات وأقنعة الوجه للسوق الأمريكي في ظل أزمة فيروس “كورونا”.

وبتحليل بيانات هذه الشركات، اكتشف أن هذه الشركات سجلت بيانات وعناوين وأرقام هواتف غير صحيحة لدى الجهات الأمريكية.

وبموجب القواعد المعمول بها في الولايات المتحدة، يجب على كل مورد أو مصنع أجنبي للمستلزمات الطبية أن يكون له مندوب أو ممثل له عنوان حقيقي وبيانات صحيحة لدى الجهات المعنية في أمريكا.

ومع ذلك، وعلى الأقل، سجلت 1300 شركة صينية موردة للمستلزمات الطبية شركة تسمى “سي سي تي سي سيرفيس” كوكيل أمريكي لها.

بالبحث والاستقصاء، اكتشفت السلطات التنظيمية بأنه لا توجد شركة بهذا الاسم لدى قواعد بيانات وسجلات الجهات الحكومية الأمريكية.