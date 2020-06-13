السودان: نبش مقبرة جماعية تضم رفات 200 طالب قتلهم “الإخوان”

تنتهي اليوم السبت عملية نبش مقبرة جماعية، تضم رفات نحو مائتين من طلاب معسكر العيلفون، الذين لقوا مصرعهم عام 1998.

وكشف رئيس لجنة التحقيق في أحداث معسكر العيلفون لعام 1998م، محمود سيد أحمد، عن اكتشاف جثث الطلاب بعد مرور 22 عاماً من مقتلهم ودفنهم بشكل جماعي في مقابر الصحافة، وتم العثور على عظام وهياكل عظمية نتيجة إجراء عملية النبش.

والجدير بالذكر أن أحداث معسكر العيلفون وقعت لطلاب الشهادة السودانية أثناء قضائهم فترة التجنيد القسري، بالتزامن مع عيد الأضحى عام 1998م، عندما حاول طلاب مجندون مغادرة المعسكر لقضاء العيد، وكان ضحية المذبحة 200 منهم.