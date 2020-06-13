بعد فضيحة “جيش إردوغان الإلكتروني”.. تركيا تهدد بحجب تويتر

وجهت تركيا انتقادات لاذعة إلى موقع تويتر للتدوينات المصغرة، متهمة إياه بتشويه صورة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ورئيس البلاد، رجب طيب إردوغان.

وجاء الهجوم التركي بعد إعلان موقع تويتر حذف 7340 حسابا في شبكة واحدة، تتولى “تضخيم الروايات السياسية” التي تصب في صالح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

وقال فخر الدين ألتون، رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان مكتوب مساء الجمعة “لقد أظهر هذا التحرك مرة أخرى أن تويتر ليس شركة للتواصل الاجتماعي، بل هو آلة للدعاية ذات نزعات سياسية وإيديولوجية معينة”.

ولوح المسؤول في مكتب أردوغان بتعليق الموقع أو حجبه في تركيا، قائلاً “نود أن نذكر شركة تويتر بمصير عدد من المنظمات التي حاولت اتخاذ خطوات مماثلة في السابق”.

وكانت السلطات التركية حجبت موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت في أبريل 2017 بسبب صفحات اتهمتها بإقامة علاقات مع منظمات إرهابية، ولم يُرفع الحجب عن الموسوعة إلا في يناير هذا العام بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية التركية.