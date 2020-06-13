وفاة رجلي أمن بانقلاب مركبة في جازان

لقي شخصان مصرعهما، في انقلاب مركبة أمنية، على طريق الحقو بمحافظة بيش، فيما باشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادثة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان، بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت صباح اليوم السبت بلاغا عن انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو التابع لمحافظة بيش، ووجود مصابين.

وأضاف الصرخي أن فرقتي إسعاف توجهتا على الفور إلى موقع الحادث، بإشراف القيادي الميداني المناوب مازن مطوع، وتبين وجود شخصين، وعند الكشف الطبي عليهما تبين وفاتهما.

وتابع الصرخي أنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى بيش العام.