أمانة الشرقية: إغلاق مؤقت لسوق الخضار المركزي بالدمام

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للأفراد بدءاً من يوم غد الأحد، لإنهاء أعمال الصيانة والتنظيم.

وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، إنه سيتم إغلاق مظلات السوق، ونقل الباعة الموجودين فيها إلى مظلات أخرى. موضحا: ستعمل مظلة الحراج البلدي خلال الفترة المسائية، من الساعة العاشرة ليلاً حتى الخامسة فجراً، لضمان عدم تكدس المتسوقين.

وأضاف مغربل أن العمل خلال فترة منع التجول سيقتصر على التجار والموردين، وهذا التنظيم الجديد سيسهم في الحد من الازدحام والتكدس للمتسوقين والباعة، والذي تسعى إليه الأمانة ضمن إستراتيجيتها الوقائية واجراءاتها الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد مغربل على أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة أمانة الشرقية التطويرية الشاملة والرامية إلى تطوير السوق بالكامل، الذي تم تنفيذ عديد من مراحلها خلال الفترة الماضية، علماً بأنه سيتم افتتاح السوق فور الانتهاء من أعمال الصيانة.