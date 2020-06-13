مكتبة الملك فهد تتيح محتوياتها للاطلاع والتحميل مجانا

اتفقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ع مكتبة الملك فهد الوطنية، على إتاحة محتوياتها للاطلاع والتحميل مجانا، ضمن مبادرة “الثقافة عن بُعد”، ودعم جهود المجتمع الدولي في التصدى لانعكاسات جائحة ( كوفيد -19) على مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وبناء على هذا الاتفاق يمكن لزوار “بيت الإيسيسكو الرقمي” الاطلاع على مئات الآلاف من المصادر المعرفية، التي تضمها مكتبة الملك فهد الوطنية ، من كتب رقمية وقواعد بيانات إلكترونية عربية وأجنبية للدوريات والرسائل العلمية، كما يمكنهم تحميل مئات الكتب مجانا، عبر الرابط:

https://www.icesco.org/%d8%aa%d8%ab%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af/

وينضم محتوى مكتبة الملك فهد الوطنية إلى محتويات “بيت الإيسيسكو الرقمي”، الذي يتيح أيضا الكنوز الرقمية لمكتبة الإسكندرية من كتب ومخطوطات وغيرها بأكثر من 43 لغة، وأكثر من 6 ملايين كتاب ومصدر معرفي رقمي من مكتبة الشارقة، يمكن للجمهور الاطلاع عليها بأكثر من 10 لغات مختلفة، وكذلك جميع محتويات المنصة الرقمية للرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، والتي تشمل منصة الرائد لنشر المعرفة الدينية الآمنة- دفاتر تفكيك خطاب التطرف- متحف العلم والعمران- متحف تاريخ العلوم- بوابة الرابطة المحمدية للعلماء.