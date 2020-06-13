غرامة قدرها 1000 درهم.. النيابة الإماراتية تحذر من الإساءة للعملة الوطنية

دعت النيابة العامة في الإمارات الجمهور إلى الالتزام بالقوانين وعدم التهاون في التعامل مع العملة الوطنية كونها تحمل اسم وشعار الدولة، مشيرة إلى أن أي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي.

وحذرت النيابة العامة ، خلال نشر مادة فيلمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت ، بمعاقبة كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة وقدرها 1000 درهم أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق أيهما أعلى.

وطالبت النيابة العامة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، مؤكدة أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالا مخلة بالآداب العامة أو الاستهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية.

ووفق الوكالة ، فإن ظاهرة تصوير العملة الوطنية واستعراضها بطريقة مسيئة ونشرها على حسابات التواصل الاجتماعي، قد انتشرت في الآونة الأخيرة حيث تم رصد العديد من المقاطع المصورة التي تجسد هذه الأفعال.