العراق: 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحظر تجول جزئي بدءا من الغد

أعلن العراق فرض حظر التجول الجزئي ابتداءً من يوم غد الأحد، في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة العراقية حازم الجميلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم أن التوصيات بشأن حظر التجول أعدت من وزارة الصحة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداءً من غد الأحد.

ويسري حظر التجول الجزئي ما بين السادسة مساء والخامسة صباحاً إلى إشعار آخر وذلك على خلفية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق خلال الأيام الماضية، وتجاوزها حاجز الألف إصابة يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 1180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 18950 حالة.

كما أشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى تسجيل 53 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 549 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 647 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7515 حالة.