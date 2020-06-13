اعتراف إيراني: الحرس الثوري بحث استهداف سفن تجارية أميركية في الخليج الشهر الماضي

قالت وكالة أنباء قريبة من الحرس الثورى الإيرانى، اليوم السبت، إن القوات البحرية الإيرانية، استعدت لاستهداف السفن التجارية الأمريكية فى الخليج الشهر الماضى فى حالة اعتراض القوات الأمريكية ناقلات إيرانية كانت فى طريقها لفنزويلا.

وأرسلت إيران، أسطولا مؤلفا من خمس ناقلات وقود لحليفتها فنزويلا، التى تحتاج للبنزين بشدة فى مايو أيار وقالت طهران إنها ستواصل هذه الشحنات إذا طلبت كراكاس المزيد على الرغم من انتقاد واشنطن للتجارة بين البلدين وكلاهما تفرض الولايات المتحدة عليها عقوبات.

وقالت وكالة نور نيوز، على موقعها الإلكترونى “طبقا لتقارير تلقتها نور نيوز، بعد تزايد التهديدات العسكرية ضد السفن الإيرانية المتجهة لفنزويلا، صدر أمر للقوات المسلحة الإيرانية بتحديد وتعقب عدة سفن تجارية أمريكية فى الخليج الفارسى وخليج عمان”.