في عصر السماوات المفتوحة .. أهالي حي الجفيجف بالطائف يشكون من ضعف وتعطل شبكة الاتصالات stc

بعد كل هذا التحول الذي شهدته المملكة في ثورة الاتصالات يشكو حي الجفيجف بالطائف من أعطال في شبكة الاتصالات و ضعف الخدمة التي تقدمها لهم شركة اس تي سي stc

و قال بعض سكان الحي للوئام،اليوم، إنهم يعيشون حياة صعبة مع انقطاع الخدمة وضعفها ، مما يشعرهم بالعزلة عن باقي المملكة

وطالب الأهالي تدخل المسؤولين لحل مشكلتهم ،حيث أصبحت شكاوى انقطاع وسائل الاتصال وعلى رأسها شبكات المحمول و الإنترنت من الشكاوى المقلقة ، و التي تصيب الحياة بالشلل خاصة بعد الاتجاه للعمل عن بعد و في ظل ظروف التباعد الاجتماعي،التي أنتجتها جائحة كورونا.

و قال أهالي الحي للوئام: لا شك أن العالم أصبح يعيش ثورة من التكنولوجيا و خاصة تكنولوجيا الإتصالات و السماوات المفتوحة ، التي باتت عصب الحياة في كل مكان مهما كان كبيرا أو صغيرا ، و أصبح إنسان العصر لا يستطيع الاستغناء عن و سائل الاتصالات و منصات التواصل،التي تحولت من كونها رفاهية إلى شئ لازم يعتمد عليه العمل و حياة الناس

لذا نطالب شركة stc بإصلاح العطل و إيجاد حل للمشكلة