“مسؤوليتك تطبق التعليمات”.. الصحة توضح إجراءات الحماية عند الذهاب للمساجد

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، إجراءات حماية المواطنين عند الذهاب للصلاة في المساجد.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه من الضروري أن تحرص على سلامتك وسلامة المصلين معك، مسؤوليتك تعرف التعليمات وتطبقها حتى نعود بحذر.

وردا على تساؤل ماذا أفعل عند الذهاب للمسجد؟.. أضافت الوزارة أن كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال الأقل من 15 عاما، ومن تظهر عليهم أعراض حرار – كحة – ضيق تنفس، عليهم ألا يذهبوا إلى المسجد ومخالطة المصلين.

وأضافت الوزارة أن إحضار الأدوات الشخصية يشمل سجادة، ومصحف، ومعقم يدين كحولي، كمامة قماشية إضافية، إضافة إلى إجراءات أخرى تتضمن الوضوء في المنزل، وعدم المصافحة أو العناق.