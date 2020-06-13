فلكية جدة: بداية مراقبة المريخ بسماء الوطن العربي

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأنه خلال الأشهر القليلة الماضية كان كوكب المريخ غير واضح في سماء الفجر، ولكن تدريجياً يصبح أكثر إشراقًا، وبحلول شهر أكتوبر 2020 الذي يمكن وصفه بشهر المريخ، سيكون مرئي من بعد غروب الشمس وطوال الليل إلى فجر اليوم التالي وسوف يفوق لمعانه لمعان نجم الشعرى ثلاث مرات بل سيكون المع من كوكب المشتري.

وأضاف في بيان صحفي، “في عام 2018، كان المريخ أكثر لمعاناً من كل النجوم، بل كان أكثر لمعاناً من كوكب المشتري، حيث ظهر المريخ كنقطة حمراء تتلألأ بشده في سماء الليل لعدّة أشهر ولكن في العام التالي 2019، كان المريخ خافتًا وبالكاد امكن ملاحظته في قبة السماء، ولكن يعتبر يونيو 2020 وقت رائع لبدء مراقبة المريخ وهو في سماء الفجر الآن، ولكن سيظهر قريبًا في وقت متأخر من الليل ثم عند غروب الشمس”.

وتابع: “يتغير مظهر كوكب المريخ في سماء الليل أكثر من أي كوكب آخر من عام لآخر، وهذه التغيرات في لمعانه هي جزء من السبب الذي دفع القدماء إلى تسميتة رمز الحرب، ففي بعض الأحيان ، رمز الحرب يستريح ، وأحيانًا يزداد شراسة”.