تطبيق توكلنا يكشف أسباب إلغاء التصاريح النشطة قبل انتهاء فترة صلاحيتها

كشف تطبيق توكلنا “التابع لوزارة الصحة” أسباب إلغاء التصاريح النشطة الممنوحة للمواطنين قبل انتهاء فترة الصلاحية.

وردا على تساؤل من أحد المواطنين على تويتر تضمن بعد منحي تصريح تموين طارئ، وبعد نزولي تم إلغاؤه وأنا في الشارع، ما قد يعرضني لغرامة مخالفة الحظر.. ما السبب؟، قال التطبيق “عند خروجك من تطبيق توكلنا أو الدخول بنفس الحساب من جهاز آخر سؤدي ذلك إلى إلغاء التصريح النشط الذي تم طلبه”.

وأضاف أنه تقديرا للظروف الطارئة التي قد تواجهك خلال فترة منع التجوّل، فإن توكلنا يتيح لك إصدار التصاريح الإلكترونية اللازمة للحالات التموينية الطارئة؛ بواقع ٤ ساعات أسبوعيًّا.