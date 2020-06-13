تصنيف “تايمز”: 7 جامعات سعودية ضمن الأفضل آسيويًا وعالميًا

أعلنت وزارة التعليم، السبت، اختيار 7 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات الآسيوية والعالمية، بحسب تصنيف مجلة تايمز البريطانية لعام 2020.

ووفقا للتصنيف فقد احتلت جامعة الملك عبدالعزيز المقدِّمة بالمركز 26 آسيويًا و201 عالميًا، وتلتها جامعة الفيصل في المركز 28 آسيويًا و251 عالميًا، ثم جامعة الملك سعود في المركز 68 آسيويًا و501 عالميًا.

واحتلت جامعة الملك خالد المركز 102 آسيويًا و501 عالميًا، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز 351 آسيويًا و1001 عالميًا.

ولفتت وزارة التعليم، عبر حسابها على تويتر، إلى أن المؤشرات التي اعتمد عليها التصنيف هي «التدريس وبيئة العمل ـ البحث والاقتباس ـ نشر المعارف والأفكار الجديدة ـ التعاون الدولي ـ دخل الصناعة البحثية».